Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

¡Partidazo en el Volcán! En la Jornada 12 del Apertura 2025, Tigres y Cruz Azul empataron 1-1 en un duelo lleno de intensidad, emociones y drama hasta el último minuto. Ángel Sepúlveda marcó el empate para La Máquina al minuto 98, silenciando el Volcán y rescatando un punto valioso.