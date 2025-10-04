deportes
Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

Azteca Deportes
Liga MX
¡Partidazo en el Volcán! En la Jornada 12 del Apertura 2025, Tigres y Cruz Azul empataron 1-1 en un duelo lleno de intensidad, emociones y drama hasta el último minuto. Ángel Sepúlveda marcó el empate para La Máquina al minuto 98, silenciando el Volcán y rescatando un punto valioso.

Cruz Azul
Tigres de la UANL
