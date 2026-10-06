 En Pachuca nunca vivió algo así: Enner Valencia revela su felicidad en Argentina

Enner Valencia atraviesa una etapa distinta de su carrera desde que dejó a los Tuzos tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aceptó la propuesta de Boca Juniors. El delantero llegó al futbol argentino con 36 años y en tan solo unas semanas reveló su felicidad, algo que nunca vivió en Pachuca.

El 27 de septiembre, Valencia, quien se fue gratis de los Tuzos, ingresó a la cancha ante Racing Club y marcó 3 goles en 23 minutos para darle a Boca el triunfo de 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina. Después del encuentro, el atacante calificó esa noche como inolvidable y la colocó entre los mejores momentos de su carrera.

Valencia suma 4 goles en Boca tras su llegada en agosto de este año.|@ennervalencia1

La felicidad de Valencia en Boca Juniors

Con los Tuzos, Valencia cerró su etapa con 8 goles y una asistencia en 22 partidos, mientras que con Boca ya protagonizó una remontada histórica en Copa Argentina y consiguió un triplete en apenas unas semanas de haber llegado

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Por eso, la felicidad que el delantero ha expresado en Argentina tiene respaldo en hechos concretos, pues eligió Boca por encima de una propuesta de Emelec. El ecuatoriano calificó el partido de los cuartos de final como uno de los mejores momentos de su carrera y aseguró que la experiencia de jugar ante la hinchada xeneize ha sido impresionante.

La adaptación de Enner en Boca

Los primeros encuentros no fueron los mejores para Valencia después de disputar el Mundial 2026 y de estar un periodo sin actividad competitiva. El propio atacante reconoció que había trabajado de manera individual con un preparador físico antes de incorporarse al conjunto argentino para estar a punto.

Los resultados del ecuatoriano llegaron hasta el 11 de septiembre, cuando consiguió su primer gol oficial con Boca frente a Central Córdoba en La Bombonera. El tanto llegó al minuto 11 y formó parte de la victoria 3-1 correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de Argentina.

Actualmente, Enner ha disputado 10 partidos con el club argentino, tanto en liga como en copa, torneos en los que suma 4 goles y 2 asistencias en 333 minutos en el terreno de juego.