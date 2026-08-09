OFICIAL: Enner Valencia es anunciado en su nuevo club tras dejar Pachuca

Enner Valencia se convirtió en una de las bajas más importantes que tuvo la Liga BBVA MX en este mercado de verano. El delantero ecuatoriano terminó su contrato con Pachuca y quedó como agente libre. Si bien es cierto que varios equipos mexicanos se fijaron en el jugador de la Selección de Ecuador, su próximo destino está fuera de México.

El delantero de 36 años ya superó las pruebas médicas y el club lanzó un anuncio oficial sobre su contratación. Incluso Valencia ya estampó su firma en el contrato para comenzar un nuevo desafío en su carrera. Resulta que el exfutbolista de los Tuzos pasará a jugar en el futbol argentino y estará vinculado allí por 18 meses.

Boca Juniors anunció oficialmente a Enner Valencia

Boca Juniors confirmó este domingo 9 de agosto la contratación de Enner Valencia. El ecuatoriano firmó con el conjunto xeneize hasta el 31 de diciembre de 2027 y posteriormente posó con la camiseta de su nuevo equipo.

El club argentino había comunicado el jueves 6 de agosto que existía un acuerdo con el delantero. Sin embargo, su incorporación todavía estaba condicionada a que superara los estudios médicos correspondientes.

Enner Valencia ya viste los colores de Boca Juniors|Crédito: Boca Juniors

Valencia llegó a Buenos Aires durante la tarde del viernes y completó las pruebas un día después. Al no presentarse ningún inconveniente, Boca hizo oficial el movimiento mediante sus canales de comunicación.

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El delantero arribó como agente libre, por lo que la institución argentina no necesitó pagar una transferencia a Pachuca. De esta manera, el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador afrontará la primera experiencia de su carrera en el futbol argentino.

Enner Valencia dejó Pachuca después del Mundial 2026

La última experiencia de Enner Valencia antes de llegar a Boca Juniors fue su segunda etapa con los Tuzos. El atacante había regresado a Pachuca en septiembre de 2025, once años después de su primera salida del conjunto hidalguense.

Durante la temporada anterior disputó 22 partidos y registró ocho anotaciones. Después de participar en el Mundial de 2026 con Ecuador, el delantero no volvió a jugar con el equipo mexicano y finalmente terminó su relación contractual.

|MEXSPORT

Antes de viajar hacia Argentina, Valencia publicó un mensaje para despedirse de la institución y de la afición tuza.

“Gracias, Pachuca. Me voy agradecido por cada momento vivido, mis compañeros, toda la gente del club y el cariño de la afición. Fue un orgullo volver a vestir estos colores y defender esta camiseta. Hasta pronto, Tuzos”, expresó el ecuatoriano.

Cuándo podría debutar Enner Valencia con Boca

Valencia estuvo presente en el Estadio Tomás Adolfo Ducó para observar el empate entre Boca Juniors y Vélez. Además, ya tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador del cuadro argentino, todavía no confirmó una fecha para su presentación dentro del campo. El técnico explicó que primero evaluará el estado físico del ecuatoriano antes de decidir si lo incluye en una convocatoria.

Boca deberá afrontar compromisos por el torneo argentino y la Copa Sudamericana, por lo que Valencia podría recibir sus primeros minutos una vez que complete su adaptación y quede habilitado administrativamente.