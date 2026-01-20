logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

EN VIVO: Chivas imparable, América sin gol | México y Aguirre vuelven | La Mesa Protagonista

Chivas acumula tres triunfos en el inicio del Clausura 2026, mientras el América sigue sin festejar un gol en el torneo. La Selección Mexicana de Javier Aguirre juega frente a Panamá y Bolivia de cara a la Copa Mundial de la FIFA

Los Protagonistas

Por:  Azteca Deportes

