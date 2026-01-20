EN VIVO: Chivas imparable, América sin gol | México y Aguirre vuelven | La Mesa Protagonista
Chivas acumula tres triunfos en el inicio del Clausura 2026, mientras el América sigue sin festejar un gol en el torneo. La Selección Mexicana de Javier Aguirre juega frente a Panamá y Bolivia de cara a la Copa Mundial de la FIFA
