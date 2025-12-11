EN VIVO: | ¿Existen las derrotas valiosas en la NFL? | Ritual El Podcast | #RitualNFL
🔴 EN VIVO: | Ritual El Podcast | #RitualNFL
🔴 EN VIVO: | Ritual El Podcast | #RitualNFL
🔴 EN VIVO: | Ritual El Podcast | #RitualNFL
🔴 EN VIVO: ¿Podrá Aaron Rodgers ganar en playoffs? | Ritual El Podcast | Presentado por Quaker State l #RitualNFL
¡Ritual NFL! 🙌 Con Full Synthetic PRO de Quaker State®️ la protección llega a la zona de anotación 🏈
🔴 EN VIVO: | Ritual El Podcast #RitualNFL
🔴 EN VIVO: El héroe y villano de la Semana 1 en la NFL 2025 | Ritual El Podcast #RitualNFL
🔴 EN VIVO: El héroe y villano de la Semana 1 en la NFL 2025 | Ritual El Podcast #RitualNFL
🔴 EN VIVO: Hablamos sobre los equipos que pueden competir por llevarse el Super Bowl y los que aspiran a llegar a Santa Clara. Los Cowboys visitan a los Detroit Lions. El ritual de sabor apenas empieza. Disfruta cada partido con la MVPIZZA AND STIX de @Little Caesars, patrocinador oficial de la NFL. ¡Mitad pizza y mitad stix, el MVP de esta temporada
¡Ritual NFL! 🙌 Con Full Synthetic PRO de Quaker State®️ la protección llega a la zona de anotación 🏈
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL #RitualNFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? Ritual El Podcast
¡Bienvenidos a Ritual: El Resumen! Te traemos lo mejor de la jornada NFL 2025: jugadas espectaculares, resultados clave, ¿Quién dominó esta semana? ¿Qué equipos decepcionaron? Aquí tienes el resumen más completo y dinámico del fútbol americano.