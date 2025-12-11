deportes logo
RITUAL NFL SITIO.png

🔴 EN VIVO: Pretendientes y contendientes | Dallas visita Detroit | Presentado por Little Caesars

🔴 EN VIVO: Hablamos sobre los equipos que pueden competir por llevarse el Super Bowl y los que aspiran a llegar a Santa Clara. Los Cowboys visitan a los Detroit Lions. El ritual de sabor apenas empieza. Disfruta cada partido con la MVPIZZA AND STIX de @Little Caesars, patrocinador oficial de la NFL. ¡Mitad pizza y mitad stix, el MVP de esta temporada

Videos,
Ritual NFL

Por: Azteca Deportes

🔴 EN VIVO: Hablamos sobre los equipos que pueden competir por llevarse el Super Bowl y los que aspiran a llegar a Santa Clara. Los Cowboys visitan a los Detroit Lions. El ritual de sabor apenas empieza. Disfruta cada partido con la MVPIZZA AND STIX de @Little Caesars, patrocinador oficial de la NFL. ¡Mitad pizza y mitad stix, el MVP de esta temporada!

Tags relacionados
Ritual NFL - El Resumen (Pertenece a Ritual NFL)

Te Recomendamos