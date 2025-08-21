¡Aficionado cae de más de 30 metros de altura! Enfrentamiento campal en Copa Sudamericana (VIDEO)

Este miércoles 20 de agosto del 2025, el partido entre Independiente vs U de Chile de la Copa Sudamericana fue suspendido por un enfrentamiento campal entre los aficionados que se dio en las gradas.

El partido fue cancelado (no se reanudará) por CONMEBOL por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia CONMEBOL. https://t.co/BesXDRZSjT — Universidad de Chile (@udechile) August 21, 2025

Diferentes reportes señalan que todo comenzó con ciertos aficionados de la Universidad de Chile que empezarona lanzar cosas como una bomba de estruendo a una zona con aficionados de Independiente y prendieron fuego a diferentes butacas del Estadio Libertadores.

Una locura lo que está pasando en Avellaneda. Los “hinchas” de la Universidad de Chile arrojaron una bomba de estruendo a la parcialidad de Independiente y prenden fuego las butacas del Estadio Libertadores de América. pic.twitter.com/Wm8fnVnanm — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 21, 2025

El juego tuvo que ser suspendido y empezaron a desalojar a los aficionados de la U de Chile. Diferentes reporteros han detallado que no había la seguridad suficiente en la zona de los visitantes, lo que permitió que un grupo de aficionados de Independiente accediera a la grada cuando solo quedan menos de 15 aficionados de la U de Chile para agarrarlos a golpes.

Miren esto. Jamás vi algo así. Zona liberada. Ni un policía, 100 contra 10. A palazos y trompadas limpias.pic.twitter.com/WuGDQvDOo1 — Luciano García (@garcialuciano27) August 21, 2025

VIDEO: Aficionado cae de más de 30 metros en el Independiente vs U de Chile

Los pocos aficionados que quedaban en las gradas, fueron acorralados por seguidores de Independiente. Hubo un aficionado que en su desesperación por evitar ser golpeado, cruza una reja del estadio, quedando en la orilla y en los videos se ve que termina callendo de una altura de apróximadamente más de 30 metros.

No se alcanza a preciar con claridad si el aficionado se aventó por cuenta propia intentado escapar o fue empujado por otra persona.

Aquí en Chile, a los hinchas Independiente se les protegió hasta el aeropuerto, hoy estos mismos nos recibieron así los cobardes, pero todos sabemos que la CONMEBOL les perdonará todo porque son un club ARGENTINO #VamoslaU #UdeChile #CopaSudamericana #Sudamericana #CONMEBOL pic.twitter.com/3Py42avIGs — 🇮🇸 (@hhhjjjk90) August 21, 2025

Los demás aficionados de la U de Chile que no pudieron escapar, fueron golpeados fuertemente con palos y cinturones. Acorralados en esquinas mientras recibían varios golpes de hinchas de Independiente.

Algunos pudieron salir luego de ser despojados de toda su ropa.

En las redes sociales, hay diferentes videos en los que se aprecia que quedaron aficionados inconscientes en las gradas, sin ser atendidos por algun medico o las autoridades.

Hasta el momento, ninguno de los equipos ha lanzado un comunicado oficial y se desconoce el estado de salud de los aficionados que fueron golpeados. Algunos reporteros han publicado en sus redes sociales que habría tres muertos hasta el momento.

Desde el equipo médico en el estadio de #Independiente me confirman que hay tres fallecidos y uno que está luchando por su vida.



De la platea las ambulancias siguen retirando a hinchas que están en riesgo.



Lamentable y triste situación. pic.twitter.com/9XtUhtsz6x — Juli (@julinatalutti) August 21, 2025

COMUNICADO DE CONMEBOL TRAS LA PELEA CAMPAL EN EL INDEPENDIENTE VS U DE CHILE

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviado a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”.