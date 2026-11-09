Entrenadores coinciden: “Después de los 50 son necesarios ejercicios de fuerza para llegar a la vejez con autonomía”

El ejercicio físico es uno de los grandes temas alrededor de la salud en los que se presta bastante atención. Aunque debe existir un buen complemento entre dieta y cuidado del sueño, la actividad física es necesaria para mantener un buen proceso de fortaleza. Por ello, después de los 50 años, se debe enfocar el trabajo del cuerpo en la fuerza. Esto es lo que dicen los expertos para envejecer con autonomía.

¿Por qué se deben hacer ejercicios de fuerza después de los 50 años?

Aunque el cuerpo sí vive un proceso de deterioro natural por el paso de los años, las actividades mencionadas - en específico la del ejercicio de fuerza - ayudan al fortalecimiento de distintos procesos. Henrry Rodríguez, Fitness Manager de ZEM Wellness Clinic Altea, lo explica a continuación.

“Hoy sabemos que la fuerza es una de las herramientas más importantes para prevenir la sarcopenia, proteger los huesos, mejorar el metabolismo y mantener la independencia con el paso de los años. Sin embargo, tampoco debemos olvidar el cardio. Si pensamos en el cuerpo como una orquesta, la fuerza serían los instrumentos y el cardio el director que permite que todo funcione de forma coordinada”.

¿Por qué es importante combinar cardio con ejercicios de fuerza?

El entrenador Javier Luna especifica que al menos caminar entre 8, 000 y 10, 000 pasos diarios ayuda a no tener demasiadas horas sentados. Sin embargo, especifica que la buena salud o el buen estado físico responde a la genética, al descanso, entrenamiento, constancia de estas disciplinas y por supuesto la dieta. Pero, de nuevo, se indica que la fuerza ayudaría a que tu cuerpo se fortalezca de manera óptima.

Cuando entras a una edad de los 50 años para arriba, se requiere de actividades que fortalezcan los músculos. Cuando tu musculatura es fuerte, también se logra una buena salud de los huesos y una funcionalidad general. Todo esto se traduce en autonomía física que muchos adultos mayores no tienen, pues el cuerpo no se cuidó en ese aspecto. Entonces, si logras cardio y ejercicios de fuerza, tu cuerpo te lo agradecerá en etapas donde la edad se vuelve un tema de relevancia.