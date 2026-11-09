Los expertos en salud coinciden: esta es la razón por la que es bueno hacer ejercicio antes de las 8 de la mañana

Existe un gran debate en el mundo digital respecto a qué es mejor para el cuerpo y la salud en general sobre hacer ejercicio constantemente, pues mientras algunas personas sostienen que la activación física matutina es mejor, otros coinciden que hacerlo en la noche resulta más beneficioso.

La realidad es que el ejercicio a cualquier hora del día sugiere una evolución en el cuerpo, el organismo y la mente idónea para cualquier persona. Dicho lo anterior, distintos expertos sostienen que, en esencia, la activación física matutina previa a una rutina de trabajo puede generar mejores resultados para la salud.

¿Por qué es mejor hacer ejercicio antes de las 8 de la mañana?

De acuerdo con personas relacionadas con el American College of Cardiology, según el portal Mundo Deportivo, la creencia respecto a hacer ejercicio en la mañana cumple con los fundamentos para tener un mejor apartado de salud, sobre todo si el entrenamiento se realiza antes de las 8 de la mañana.

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"Piernas"



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Y es que, después de analizar a casi 15,000 personas que realizan ejercicio entre las 7 y las 8 de la mañana, se pudo constatar que cuentan con mejores indicadores cardiometabólicos en relación a quienes hacen ejercicio por la tarde; es decir, tienen menor probabilidad de desarrollar algunas enfermedades.

¿Qué enfermedades son menos probables de desarrollar al hacer ejercicio matutino?

Este análisis indica que realizar ejercicio antes de las 8 de la mañana genera un 31 por ciento menos de porcentaje en cuanto a enfermedades coronarias, así como un 21 por ciento menos en altos niveles de colesterol, un 30 por ciento menos en probabilidad de diabetes y obesidad y, finalmente, un 18 por ciento menos en hipertensión.

Esto deriva en que el organismo tiende a regular de manera más eficaz las hormonas, así como el metabolismo y la presión en la temperatura gracias a la sincronización que entrega el ejercicio por la mañana, lo cual permite, incluso, que se descanse mejor al caer la noche.