El ejercicio de fuerza que cuida tus piernas después de los 45

A medida que van pasando los años, es fundamental llevar adelante una vida sana, para poder cuidar las articulaciones, mantenerse saludable, evitar lesionesy no tener dificultades motrices. Si hay algo que no puede faltar cuando se superan los 45 años, es el ejercicio físico, que es clave para poder mantenerse sano y que tiene que complementarse con una dieta sana. Por este motivo, es que los especialistas compartieron cuál es el mejor ejercicio de fuerza que deberás hacer para fortalecer las piernas.

No hay dudas que el ejercicio físico es fundamental para poder mantener una vida saludable, y que es algo que no debe negociarse, porque comenzaremos a perder masa muscular, ganar grasa corporal, tener dolores articulares y diversas molestias. Esto ocurre luego de una cierta edad, por lo que hay que estar en constante movimiento y complementarlo con una alimentación saludable. Y sin dudas que, una de las zonas que debe trabajarse son las piernas.

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El motivo por el cual es clave entrenar las piernas es porque allí se encuentran los músculos más grandes y potentes del cuerpo, lo que impactará de manera directa en la salud metabólica, equilibrio, longevidad y un mejor rendimiento físico. Por eso, hay un ejercicio que deberás hacer si tienes más de 45 años y que no requiere ir a un gimnasio, y que te permitirá ejercitar las piernas.

Cuál es el ejercicio de fuerza que cuida las piernas después de los 45 años

El ejercicio que tendrás que hacer después de los 45 años para poder fortalecer las piernas, es la sentadilla en una silla y se trata de un ejercicio de fuerza completo; y lo único que necesitas es una silla. A su vez, la gran ventaja que tiene es que entrena un gesto que haces a diario como lo es levantarse del sofá, de la cama, incorporarte o subir escaleras.

En cuanto a lo que trabaja este ejercicio físico en la sentadilla en la silla es que trabajará los cuádriceps, en la parte delantera del músculo y los glúteos, con ayuda de la musculatura que estabiliza tanto el tronco como la cadera. Para poder hacerlo correctamente, tienes que buscar una silla estable que no se deslice.

Cómo hacer este ejercicio