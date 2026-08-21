¿Hacer cardio te está envejeciendo? El error en tu entrenamiento que eleva el cortisol

El ejercicio cardiovascular ha sido promovido durante décadas como el pilar fundamental de la salud, la pérdida de peso y la longevidad. Correr kilómetros en la caminadora o pasar horas en la elíptica son el cardio más común, sin embargo, podría estar aumentando los niveles de estrés.

Cuando sometes a tu cuerpo a sesiones de resistencia extenuantes sin el descanso adecuado, provocas un pico crónico de cortisol, lo que puede influir en la disminución de la masa muscular y degradar el colágeno de tu piel.

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El error en tu entrenamiento que aumenta tu cortisol

El error en tus rutinas y lo que probablemente está dañando todo tu progreso tiene que ver con priorizar el entrenamiento de cardio por encima del de fuerza.

No se trata de eliminar por completo el ejercicio cardiovascular, sino de cambiar la estrategia para estimular las hormonas de la juventud, como las del crecimiento y la testosterona, en lugar de la del estrés.

Los erroes que cometes en tu entrenamiento y que elevan tu cortisol|Edoardo Deluca

Hacer mucho cardio y pocas pesas genera cortisol, que a su vez causa catabolismo muscular, flacidez, degradación del colágeno, envejecimiento facial y almacenamiento de grasa rebelde.

Para entrenar correctamente y rejuvenecer tus células necesitas crear masa muscular, lo que se consigue con ejercicios de resistencia o levantando pesas de dos a tres veces por semana. Este tipo de entrenamiento también suele fortalecer los huesos, mejorar la sensibilidad a la insulina y mantener el metabolismo activo las 24 horas del día.

Los expertos explican que puedes cambiar el cardio largo por ráfagas cortas, en lugar de correr a un ritmo moderado durante una hora, opta por el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, con sesiones de 15 a 20 minutos donde des tu máximo esfuerzo.

La razón por la que el cardio está arruinando tu progreso en el gimnasio|FaustFoto

Por el contrario, puedes aplicar un cardio de baja intensidad, este ejercicio funciona si te encantan las actividades al aire libre, como caminar o andar en bicicleta. Al hacerlo a un ritmo suave puedes mover el cuerpo, relajar tu sistema nervioso y disminuir los niveles de cortisol.

