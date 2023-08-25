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Así se van a seleccionar los jugadores que estarán en D-But FC

Renata Ibarrarán estuvo con Carlos Salcido, visor de D-But FC, quien le platicó cuales son los puntos básicos para la selección de jugadores de este nuevo proyecto

Por: Azteca Deportes