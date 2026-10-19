Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina en 2022: “Hacer terapia me ayudó muchísimo”

Mientras muchos se preguntan por qué Enzo Fernández dejó al Chelsea por el Manchester City, el mediocampista argentino también habló sobre un aspecto de su vida que considera fundamental para su carrera: la salud mental. El campeón del mundo con la Selección Argentina contó detalles sobre ir al psicólogo.

Así como se dio a conocer cuál es el nivel de estudios de Enzo Fernández, el futbolista también compartió detalles cómo acudir a un profesional le permitió comprender mejor sus emociones y afrontar distintas situaciones dentro y fuera de la cancha.

Quién es Enzo Fernández, goleador de Argentina contra Inglaterra|Crédito: @AFASeleccionEN / X

La importancia de la salud mental para Enzo Fernández

Enzo Fernández comenzó a hacer terapia unos dos o tres meses antes del Mundial de Qatar 2022. Hasta ese momento, nunca había acudido a un psicólogo, pero decidió buscar ayuda y encontró una herramienta.

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“Me ayudó muchísimo, tanto en lo personal como en lo deportivo. Poder hablar de lo que me pasa después de un entrenamiento o de un partido me permitió entender mejor mis emociones y sentirme mejor”, explicó el mediocampista en diálogo con La Nacion.

El futbolista también contó que el proceso le permitió reconocer qué le sucedía cuando terminaba un partido frustrado o atravesaba momentos difíciles. Fernández considera que la atención psicológica puede ser útil para quienes tienen dificultades para hablar de sus problemas.

Las mejores frases de Enzo Fernández sobre ir al psicólogo

“Hacer terapia me ayudó a desarrollar la conciencia y hoy en día no lo puedo dejar”.

“Arranqué previo al Mundial, unos dos o tres meses antes. Realmente me cambió la vida”.

“Empezás a expresarte, empezás a hablar con una persona de lo que te pasa, lo que sentís, lo que hacés en el día a día”.

“Muchas veces el miedo y la angustia no te dejan expresarte al máximo, tanto a nivel profesional como en la vida”.

“Hay solución para todo, que pueden hablar con gente que está preparada, que es profesional”.

El Mundial 2022 le llegó de manera inesperada a Enzo Fernández

La decisión de comenzar terapia coincidió con uno de los momentos más importantes de su carrera. Enzo Fernández llegó al Mundial de Qatar 2022 después de consolidarse en el Benfica y terminó siendo una de las revelaciones de la Selección Argentina, que conquistó la tercera Copa del Mundo de su historia.

