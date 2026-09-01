¡Traspaso histórico! La cifra millonaria por la que Enzo Fernández cambia al Chelsea por el City

Luego de una intensa serie de negociaciones que se resolvieron en las últimas horas, el Chelsea aprobó de manera definitiva la venta de Enzo Fernández al Manchester City, en una operación multimillonaria que supera las 125 millones de libras esterlinas.

El deseo del campeón del mundo argentino fue el factor determinante para destrabar el movimiento: Enzo dejó en claro a la cúpula de Stamford Bridge que su único destino deseado era el Manchester City. Con el acuerdo sellado entre ambas directivas, el volante viaja este mismo martes a las instalaciones del club en el Etihad Campus para someterse al reconocimiento médico de rutina previo a la firma de su contrato.

Las altas y bajas del Manchester City para esta temporada 2026-27

La llegada del exjugador de River Plate y Benfica responde a una profunda reingeniería en la zona de creación del conjunto 'Citizen'. La directiva mancuniana necesitó actuar con agresividad en el mercado tras sufrir bajas sensibles de hombres que marcaron época o que formaban parte de la columna vertebral del equipo, Rodri, Bernardo Silva, Nico González Tijjani Reijnders.

Para cubrir estas salidas de peso, la dirección deportiva ha concretado una renovación generacional y táctica en el mediocampo: Enzo Fernández, Elliot Anderson, Liman Ndiaye, Allan y Ayyoub Bouaddi.

El reencuentro de los Enzo: Fernández y Maresca

Además del ambicioso proyecto deportivo, un elemento clave para que el mediocampista argentino diera el "sí" definitivo a los Citizens fue la figura de Enzo Maresca. El estratega italiano conoce a la perfección las cualidades, el despliegue físico y la visión de juego del volante argentino, a quien ya dirigió durante su etapa en el banquillo del Chelsea.

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Maresca proyecta a Fernández como el auténtico pivote y organizador de su esquema, otorgándole las llaves del equipo tras la partida de referentes históricos. Se espera que, una vez superadas las pruebas médicas y formalizada la presentación oficial, Enzo Fernández se ponga de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico para debutar en las próximas jornadas de la Premier League y la UEFA Champions League.

