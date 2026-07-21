Enzo Fernández: cuál es el nivel de estudios del jugador de Argentina al que expulsaron en la final vs España

La actuación de Enzo Fernández en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España terminó de manera abrupta tras recibir la tarjeta roja a minutos de que finalice el tiempo reglamentario. La expulsión del mediocampista de la Selección de Argentina generó repercusiones inmediatas entre los fanáticos y también polémicas, ya que para muchos la primera amarilla que recibió el mediocampista no debería haber sido sancionada.

Quién es Enzo Fernández, goleador de Argentina contra Inglaterra|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Luego de su explusión, Enzo Fernández fue el centro del foco de atención de los fanáticos. El futbolista nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, dio sus primeros pasos deportivos en el club de barrio La Recova antes de incorporarse a las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate. Los estudios alcanzados por el actual mediocampista del Chelsea corresponden a la educación secundaria completa en el sistema educativo de la República Argentina. Enzo cursó la mayor parte de sus estudios de nivel medio en el Instituto River Plate, la institución educativa dependiente de la entidad de Buenos Aires, ya que ofrece un programa adaptado a los horarios de competencia de las promesas de la cantera profesional.

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Así fue la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Enzo Fernández

El mediocampista argentino culminó una justa mundialista en donde sus actuaciones fueron de menor a mayor. Durante la fase de grupos, no se lo observó tan participativo a pesar de haber jugado como titular los tres primeros encuentros. Posteriormente, ya en los duelos de eliminación directa, Fernández tomó mayor protagonismo en la mitad de la cancha y fue partícipe de varios goles para que Argentina pasara de fase.

Su mejor rendimiento lo alcanzó en el duelo de semifinales ante Inglaterra, en donde luego de rematar varias veces de afuera, en el minuto 86' del encuentro logró vencer a Pickford y puso el gol del empate albiceleste. Sin embargo, este gran gol y su actuación en general se vieron empañados por la expulsión sufrida ante España en el partido final.