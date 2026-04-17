OFICIAL: Equipo de la Liga Mexicana ESTRENARÁ estadio y uniforme el fin de semana del 25 de abril de 2026

Ha comenzado una nueva campaña en la Liga Mexicana de Béisbol. La Temporada 2026 se puso en marcha y el certamen en curso va a marcar historia para los Guerreros de Oaxaca, pues presentaron la que va a ser su nueva casa bajo el 30 aniversario de la franquicia.

Bajo el nombre de Estadio Yu’Va, el recinto lleva integrado tecnología de última generación y detalles arquitectónicos inspirados en el Estado de Oaxaca.

Además de dar a conocer su nueva casa, los Guerreros de Oaxaca revelaron uniformes en color blanco, cascos con grecas y figuras de las culturas zapotecas y mixtecas en tonalidades negaras con dorado para reforzar la identidad oaxaqueña dentro del diamante de juego.

En cuanto al inmueble, el Estadio Yu’Va va a tener una capacidad de 8 mil espectadores, siendo un recinto cien por ciento sustentable. Las gradas van a estar techadas, contará con una pantalla de alta definición, sonido envolvente y 18 palcos.

Por otra parte, el estacionamiento es subterráneo, cuenta con áreas verdes integradas a las calles, iluminación y zonas comerciales que conviven con el museo del aequo y espacios para llevar a cabo actividades culturales. Los muros del Estadio Yu’Va incorporan elementos inspirados en el juego de pelota y la inauguración del inmueble marca una nueva era en los Guerreros de Oaxaca durante la presente Temporada 2026 de la LMB.