ÚLTIMA HORA: Equipos clasificados a Octavos de Final de la Champions League 2025/26

Este miércoles 28 de enero del 2026, se disputó la última jornada de la Champions Leagues 2025-2026 y se definió los ocho equipos con un lugar directo a los Octavos de Final de la competición.

Para la última fecha, solo llegaban el Arsenal y el Bayern Munich con un lugar seguro a los Octavos de Final la Champions Leagues. Por lo que en la última jornada, se definieron los últimos seis lugares disponibles.

Arsenal become the first team to finish the league phase with a 100% record 😤 #UCL pic.twitter.com/wcuQqZPEf6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Los ocho equipos que lograron clasificar fueron:



Arsenal Bayern Munich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City

Así terminó la tabla de posiciones en los primeros ocho lugares

Para los primeros ocho lugares, clasificados de forma directa a los Octavos de Final, terminaron así en la tabla de posiciones:



Arsenal con 24 puntos Bayern Munich con 21 puntos Liverpool con 18 puntos Tottenham con 17 puntos Barcelona con 16 puntos Chelsea con 16 puntos Sporting Lisboa con 16 puntos Manchester City con 16 puntos

Los equipos tendrán que esperar el resultado del repechaje para conocer a los otros ocho equipos clasificados a Octavos de Final, para que se realice el sorteo y conocer cómo se enfrentarían en Octavos de Final.

¿Cuándo se juegan los Octavos de Final de la Champions League?

Los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se disputarán los días 10 y 11 de marzo de 2026 (partidos de ida) y 17 y 18 de marzo de 2026 (partidos de vuelta).