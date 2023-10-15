¿Qué equipos jugarán la Concachampions 2024?

La edición 59 de la Concachampions se jugará en 2024 bajo un nuevo formato y con más equipos invitados, destacando la presencia del Inter de Miami y su insignia Lionel Messi. El año pasado el León de Nicolás Larcamón alzó la copa frente al LAFC de Carlos Vela y se clasificó al Mundial de Clubes que se disputará en diciembre de este año.

Aunque todavía no conocemos las fechas, el torneo de la zona promete emociones y grandes partidos. En lugar de los 16 participantes de ediciones anteriores, ahora el trofeo lo disputarán 27 equipos bajo un formato que busca una competencia pareja. La primera ronda será una fase general, después vendrán los octavos, cuartos y semis que se disputarán a ida y vuelta, previo a una final que es a partido único.

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¿Cómo se disputará la fase previa de Concachampions?

Cinco de los 27 participantes recibirán un pase directo y ahí esperarán a los vencedores de la primera fase, a disputarse entre los restantes 22 clubes. Cabe mencionar que el Pachuca ya aseguró su descanso en la primera etapa al ser el campeón mexicano que más puntos sumó durante los dos torneos que se toman en consideración, Apertura 2022 y Clausura 2023.

También el Inter de Miami, campeón de la Leagues Cup gracias a las enormes actuaciones de Lionel Messi, esperará rival en los octavos. La escuadra de David Beckham quiere sumar un nuevo trofeo a las jóvenes vitrinas de la institución.

Clubes mexicanos clasificados a Concachampions 2024

Para elegir a los representantes de la Liga BBVA MX se considera a los campeones, subcampeones y mejores equipos en cuanto a puntos entre el Apertura 2022 y Clausura 2023. Pachuca y Tigres entran como monarcas, Toluca y Chivas habiendo perdido las finales y América y Monterrey como los que más unidades cosecharon.

¿Qué equipos están clasificados para la Concachampions 2024?

Por Estados Unidos están clasificados para la Concachampions 2024 el Inter de Miami, Nashville, Philadelphia Union, Houston Dynamo, FC Cincinnati, St. Louis City SC y Orlando City. Representando a Canadá está el Vancouver Whitecaps y el Cavalry FC. Los mexicanos incluyen al Pachuca, Tigres, Toluca, Chivas, Monterrey y América.

También participarán el Herediano y Alajuelense de Costa Rica, el Club Atlético Independiente de Panamá y el Real Estelí de Nicaragua.

Quedan por definir ocho participantes.

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