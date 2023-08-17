Los equipos ya clasificados a la Concachampions 2024

La Concachampions del siguiente año ya tiene equipos clasificados. El torneo de clubes de la Concacaf recibió dos nuevos invitados, luego de meterse a la Final de la Leagues Cup, y así completar a nueve los equipos que ya tienen un boleto para el certamen del próximo año.

En la edición de 2023, la Liga BBVA MX se coronó gracias al triunfo del León sobre Tigres, y recuperar la hegemonía en el torneo, pues en el 2022, los Pumas cayeron contra el Seattle Sounders, y previo a ese descalabro, también los universitarios perdieron, pero en esa ocasión ante el Saprissa de Costa Rica.

Te puede interesar: Aficionados del América piden fichaje de finalista en la Leagues Cup

Los equipos que ya tienen boleto para la Concachampions de 2024

A pesar de que faltan varios meses para el arranque del torneo, pues iniciará a principios del siguiente año, ya hay nueve escuadras con boleto asegurado. Son seis de la Liga BBVA MX y tres de la MLS, con uno de Canadá y dos de Estados Unidos.

Los conjuntos mexicanos que ya están instalados son: Pachuca, Toluca, Tigres, Chivas, Rayados y América. Los Tuzos y Felinos por ganar el título; Toluca y Chivas por ser subcampeones; y Monterrey y las Águilas se metieron por ser los equipos con más puntos en el año futbolístico.

Te puede interesar: Antonio Mohamed confirma que están buscando más refuerzos

El Inter de Miami y el Nashville también ya tienen boleto, gracias a que llegaron a la Gran Final de la Leagues Cup; mientras que La Pandilla y Philadelphia Union pelearán por un lugar más, en caso de que los de la Sultana del Norte obtengan el triunfo, León entraría en su lugar.

Por último y para completar los nueve equipos clasificados, los Whitecaps de Canadá, aunque ellos se metieron por coronarse en la Premier League, certamen de su país.