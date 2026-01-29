OFICIAL: Equipos CLASIFICADOS a Octavos de Final de la Europa League 2025/2026

Este jueves 29 de enero del 2026, se disputó la última jornada jornada de la Clasificación de la fase liga de la Europa League 2025/2026 y quedaron definidos los ocho equipos clasificados de forma directa a los Octavos de Final.

The 2025/26 league phase is complete ✅ #UEL pic.twitter.com/LqA9U8z4K3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 29, 2026

Los equipos que lograron clasificar de formar directo a los Octavos de Final, fueron los que terminaron en los primeros ocho lugares de la tabla, los cuales son: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.



Lyon con 21 puntos Aston Villa con 21 puntos Midtjylland con 19 puntos Real Betis con 17 puntos Porto con 17 puntos Braga con 17 puntos Friburgo con 17 puntos Roma con 16 puntos

Para los Octavos de Final, los partidos de ida se jugaran el 12 de marzo de 2026 y los de vuelta el 19 de marzo de 2026. El sorteo para definir los emparejamientos se realizará el 27 de febrero de 2026, tras los playoffs de la fase eliminatoria.

Los equipos que jugarán Play-offs de le Europa League

Los equipos que van a pelear por un lugar directo a Octavos de final son: