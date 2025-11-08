ÚLTIMA HORA: Los equipos ELIMINADOS del Apertura 2025 tras la Jornada 17 de la Liga BBVA MX

Esta por terminar el torneo regular del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y tras disputarse casi 17 jornada, ya hay varios equipos eliminados al no tener posibilidades de clasificar directo a Liguilla ni al Play In.

El primer equipo en ser eliminado del Apertura 2025

El primer equipo en quedar eliminado fue el conjunto del Puebla, desde el pasado viernes 24 de octubre del 2025, se quedo sin posibilidades de pelear por un lugar a la Fase Final de la competición.

Los equipos que quedaron eliminados en la Jornada 16 del Apertura 2025

A la lista se sumaron León y Mazatlán en la Jornada 16 al no conseguir sumar puntos. Los dos equipos se mantenían con esperanza de pelear por un lugar al Play In pero terminaron perdiendo su encuentro y se quedaron sin posibilidades matemáticas.

Los equipos que fueron eliminados en la Jornada 17

Para la jornada 17, llegaban cinco equipos con grandes esperanzas de poder entrar al Play In, pero con la victoria del Querétaro en el primer partido de la fecha, Atlético de San Luis y Necaxa quedaron totalmente eliminados.

El sexto equipo en quedar eliminado de la competición fue el conjunto del Atlas. Los rojinegros necesitaban ganar el encuentro ante Xolos y una combinación de resultados para entrar al Play In pero con la derrota se quedaron sin posibilidades.

Aun hay cuatro equipos con posibilidades de quedar eliminados en la Jornada 17, los cuales dependen de sus resultados. Son tres los que quedaran fuera. Los equipos que corren riesgo de quedar eliminados son: Pumas, Querétaro y Santos.