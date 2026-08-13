Erick Gutiérrez: esta fue la última vez que anotó gol

En Guadalajara el Guti ya no contaba, esto en una época donde en lo general la gente tiene a Gabriel Milito como pieza clave en el proyecto. Por ello, tras incluso ser separado del plantel, llegó al Toluca y parece que esa fue la mejor decisión. En la fecha tres de la Leagues Cup anotó un gol y por eso hace falta volver meses para encontrar un tanto de Erick Gutiérrez como profesional. He aquí la información correspondiente.

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¿Cuándo fue la última vez que Erick Gutiérrez marcó gol?

En general se entiende que Erick Gutiérrez fue separado del plantel titular de Chivas por molestias expresadas hacia Gabriel Milito. Poco a poco se fue colocando al mediocampista como prescindible con los tapatíos y terminó fuera del proyecto de manera total. Es por eso que pasó más de un año para ver un gol en la carrera del nacido en Sinaloa.

El último tanto registrado fue en el torneo que todavía estaba considerado entre las opciones del estratega, que no era el argentino. En esa fecha 16 del Clausura 2025 (15 de abril de 2025), jugó los 90 minutos y metió el gol que le dio el triunfo al equipo sobre el Puebla. Firmando así su última gran alegría con los rojiblancos.

Posteriormente fue cuando arribó el nuevo DT al club de Jalisco, el cual le tomó en cuenta en su primer torneo… aunque fue desapareciendo poco a poco. Esto hasta que Toluca le sacó en préstamo para vivir su último año de contrato con Chivas como futbolista de los mexiquenses… donde ya regresó a las buenas presentaciones.

¿Cómo ha sido la adaptación de Erick Gutiérrez con Toluca?

El arribo de Erick Gutierrez con el Diablo fue bastante particular, pues se indicó que ya está apalabrado con Santos Laguna, sin embargo Toluca le quiso para reforzar a su plantilla. Con eso en mente, el Guti quiere regresar mejor que nunca y ya participó en dos juegos de Liga MX (acumulando 124 minutos) y donde el Turco le dio actividad en los 3 encuentros (disputando 163 minutos) de Leagues Cup.

Y fue precisamente ante Dallas FC donde marcó gol en el triunfo del equipo con marcador de 3-1. En ese sentido, pasaron casi 16 meses para que el Guti volviera a celebrar un gol como futbolista profesional. Ahora, esperan rival en los cuartos de final, mismos que se jugarán a finales del mes de agosto.