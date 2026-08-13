HISTÓRICO: Erling Haaland consigue cuatro récords Guinness

Este jueves 13 de agosto del 2026, Erling Haaland recibió cuatro certificados de los Récords Mundiales Guinness previo a iniciar la tenporada de la Premier League con el Manchester City.

Los cuatro Récords Guinness que le pertenecen a Erling Haaland

Erling Haaland logró romper y ahora tiene 4 récord guinness a sus 26 años. El delantero del Manchester City es uno de los goleadores más efectivos y sus récords lo demuestran.

El primero reconocimiento de Récord Guinnes que Haaland consiguió fue en su primera temporada en la Premier League, pues en 38 partidosd isputados, logró marcar 36 goles, superó los 32 de Mo Salah con el Liverpool.

Su seundo récord es con la Selección de Noruega al acumular la mayor cantidad de goles en la Liga de Naciones de la UEFA por un jugador. Marcó 19 goles entre el 4 de septiembre de 2020 y el 17 de noviembre de 2024.

Su tercer reconocimiento fue por ser el máximo goleador en un partido de la Champions League. Marcó cinco goles contra el RB Leipzig, igualando así el récord que comparte con Lionel Messi y Luiz Adriano.

Por último, su último récord fue lograr en el tiempo más corto anotar 100 goles en la Premier League. Tan solo 111 partidos se tardó desde su debut con el Manchester City.

Los récords de Haaland son:

