Los ERRORES que le han costado títulos a Cruz Azul en los últimos dos años

Cruz Azul vivió un mes de pesadilla luego de quedar imposibilitado de ganar alguno de los cuatro campeonatos que tuvo en juego en diciembre del 2025. El más doloroso de estos tuvo que ver con la Copa Intercontinental tras la derrota ante Flamengo por 2-1, en gran medida, por el error de Gonzalo Piovi.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Por increíble que parezca, esta no es la primera vez que Cruz Azul se queda en la orilla de algún título o final debido a errores individuales, algo que se ha vuelto común en los últimos dos años. Ante ello, vale la pena recordar todos los fallos que el club ha tenido en momentos específicos del juego.

¿Qué errores le han impedido ganar campeonatos a Cruz Azul en los últimos años?

El primer gran error individual en Cruz Azul se dio en la final del Clausura 2024, cuando una barrida a destiempo de Rodolfo Rotondi concedió un penal que, a la postre, le dio el título al América. En ese mismo año, pero dentro de la Leagues Cup, La Máquina perdió en penales en octavos de final ante Mazatlán cuando era claro favorito tras las fallas de Rotondi, Ditta y Giakoumakis desde los 11 pasos.

En el Apertura 2024 el escenario era totalmente distinto luego de que Cruz Azul igualará un 3-3 de alarido; sin embargo, un penal de último minuto, nuevamente por obra de Rotondi, catapultó al América a la gran final. El siguiente torneo fue algo similar contra el mismo rival, aunque ahora tras un error infantil de Kevin Mier.

Finalmente, los últimos dos descalabros históricos para los celestes se dieron en estos seis meses. El primero de ellos se dio en la Leagues Cup al perder 7-0 ante el Seattle Sounders, mientras que el siguiente fue precisamente la eliminación del Apertura 2025 luego del penal fallado del Toro Fernández contra Nahuel Guzmán.

¿Cruz Azul tendrá bajas para la siguiente temporada?

La directiva de Cruz Azul plantea algunas bajas importantes para el club de cara a la siguiente temporada, destacando la inminente salida de Ángel Sepúlveda rumbo al Rebaño Sagrado y la posible llegada de Mateusz Bogusz a la MLS. Además, se esperan ofertas para futbolistas como Rodolfo Rotondi y el propio Gonzalo Piovi.

