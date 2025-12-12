Estas son las mejores RIVALIDADES que El Hijo del Santo tuvo en su carrera

El fin de un ciclo se acerca. El Hijo del Santo está a nada de confirmar su retiro de la Lucha Libre después de muchas décadas en el cuadrilátero, motivo por el cual es preciso que se den a conocer las mejores rivalidades que el hijo de la leyenda tuvo mientras fue profesional.

El Hijo del Santo cuenta con más de 60 años de edad, por lo que entiende que su retiro debe darse a finales de este 2025. Ante este hecho, vale decir que, durante su etapa como luchador, tuvo un sinfín de rivalidades que lo hicieron uno de los mejores luchadores que México ha tenido en su historia.

¿Cuáles fueron las mejores rivalidades de El Hijo del Santo?

Ángel Blanco Jr fue uno de los máximos rivales que El Hijo del Santo tuvo, aunque vale decir que este le quitó su máscara hace algunos años. Otro que sobresale en este listado es El Dandy, a quien le quitó su cabellera en una función que se llevó a cabo hace casi 30 años.

Nos vemos para despedirnos este 13 de diciembre 2025 en el Palacio de los Deportes. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/Ws8jLOdsTr — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) December 9, 2025

El Hijo del Perro Aguayo es otro de esos luchadores con los que tuvo una enorme rivalidad cuando ambos coincidieron en empresas y en el circuito independiente. Del mismo modo aparece Fuerza Guerrera y el Negro Casas, contemporáneos a su época a quien enfrentó en más de una ocasión.

LA Park, Misterioso Jr y Los Gringos Locos fueron otros luchadores que causaron pesadillas en la carrera de El Hijo del Santo. Finalmente, es imposible no mencionar a Blue Demon Jr, con quien tiene una rivalidad que data de muchos años en el pasado con combates que sobresalieron por su técnica a ras de lona.

¿El Hijo del Santo se quitará la máscara en su última lucha?

El Hijo del Santo protagonizará su último evento como luchador profesional este sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, esto después del mano a mano que su hijo tendrá contra Ángel Blanco Jr. De hecho, El Hijo del Santo aseguró que, si su hijo pierde, él será quien se quite la máscara.