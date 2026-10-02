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Fútbol

Portugal se retracta y busca restablecer la relación con Cristiano Ronaldo: habría una reunión

La Federación Portuguesa de Fútbol busca que Cristiano Ronaldo y estaría buscando que el entrenador Jorge Jesús hagan las paces

Portugal se retracta y busca restablecer la relación con Cristiano Ronaldo: habría una reunión
|Foto: Instagram Portugal.

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Cristiano Ronaldo se ha marchado de Portugal con un posteo en Instagram, la Federación Portuguesa de Futbol ya trabaja para intentar recomponer la relación con el histórico delantero. La salida de CR7 generó una fuerte repercusión en el país y ahora el organismo buscaría que la situación no termine de manera definitiva.

Mientras que un amigo de CR7 reveló parte del conflicto con Jorge Jesús, la Federación tendría previsto organizar una reunión durante la próxima semana, siempre que exista acuerdo por parte del futbolista. El objetivo sería acercar las posturas entre las partes y recuperar una relación cordial.

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

La Federación de Portugal busca hacer las paces con Cristiano Ronaldo

De acuerdo con información publicada por Marca de España, la Federación Portuguesa de Futbol pretende encauzar la situación con Cristiano Ronaldo y evitar que su carrera con la Selección de Portugal termine después de los últimos acontecimientos. La intención sería incluir también al entrenador Jorge Jesús en ese acercamiento.

TE PUEDE INTERESAR:

El organismo considera que el delantero merece un cierre acorde con lo que ha representado para el combinado nacional. Por ahora, la postura dentro del seleccionado es mantener prudencia y evitar declaraciones sobre el conflicto. Renato Veiga incluso señaló después del partido ante Dinamarca que le indicaron que no podía hablar sobre CR7.

Seguidores Instagram Portugal Cristiano Ronaldo
El exjugador del Real Madrid comunicó su decisión mediante Instagram y señaló que más adelante explicaría las razones.|Cristiano Ronaldo

¿Qué pasó entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal después de diferencias con el cuerpo técnico. Posteriormente, el delantero publicó un mensaje en Instagram en el que aseguró que más adelante explicará las razones que lo llevaron a tomar esa decisión y manifestó nuevamente su vínculo con la selección.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió CR7. Mientras tanto, la Federación cambió su postura inicial, que estaba enfocada únicamente en los compromisos deportivos, y ahora buscaría una reunión para intentar recomponer el vínculo.

La situación también generó muestras de apoyo al delantero en Lisboa. En distintos puntos de la ciudad aparecieron carteles a favor de Cristiano Ronaldo y con críticas hacia Jorge Jesús por lo ocurrido.

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