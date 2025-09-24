Es mexicano, vale 240 MILLONES y no es tomado en cuenta por Javier Aguirre

Julián Quiñones volvió a tener una noche de ensueño en Arabia Saudita con el Al-Qadsiah. El delantero mexicano anotó en la victoria 3-1 de su club sobre el Al-Orobah en la ronda de 32 de la Copa de Campeones y sigue haciendo méritos para llenarle el ojo a Javier Aguirre en busca de una convocatoria para la Copa del Mundo 2026.

Es una locura lo de Julián Quiñones en Arabia, miren el golazo que metió🤯👏🏻 primero tiene cuidado para no caer en fuera de lugar, después corre a toda velocidad y define a la perfección🇲🇽❤️



pic.twitter.com/uJsS6BdXRE — Roberto Haz (@tudimebeto) September 24, 2025

Lamentablemente para su causa, el ex jugador de los Tigres de la UANL no fue llamado por el estratega mexicano en la pasada fecha FIFA (contra Japón y Corea del Sur) y parece que sus posibilidades cada vez se reducen. Sus 28 tantos en 38 juegos con el club saudí no han sido suficientes para ser un recurrente en las listas del Vasco y aunque quedan aún varios amistosos antes de la justa mundialista, la cosa no pinta bien para Quiñones.

El valor de Julián Quiñones

El ex jugador de las Águilas vive su mejor momento en el terreno de juego y ello también se refleja fuera de éste. Actualmente, Quiñones está valuado por el sitio especializado Transfermarkt en 12 millones de euros (más de 240 millones de pesos) su valor más alto en toda su carrera profesional.

Crédito: Mexsport

Pos si fuera poco, es el tercer futbolista más valioso de toda la plantilla del Al Qadsiah, solo por debajo de Mateo Retegui (45 mde) y Otavio (15 mde). Finalmente, el jugador de 28 años espera seguir con la buena racha en suelo saudí y que Aguirre voltee a verlo para ganarse un puesto en los amistosos contra Colombia o Ecuador de octubre o más adelante frente a Uruguay y Paraguay en el mes de noviembre.

Su última aparición con México fue en la Copa Oro de julio pasado y tuvo actividad en la fase de grupos y en los cuartos de final, después, en semifinales no fue convocado y en la final se quedó en el banquillo.