Exjugador del Real Madrid habló de Cristiano Ronaldo; muchos dicen que se odiaban

Es muy común escuchar que los grupos ganadores generalmente funcionan como familia, pero el caso del Real Madrid se salió de esa fórmula. Desde que estaban como protagonistas, declararon que no eran amigos, pero ganaban los partidos. Tal fue el caso que levantaron la Champions League desde el 2015 hasta el 2018. Y hoy Gareth Bale definió cómo es convivir con CR7 y confesó si existían peleas con el portugués.

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¿Qué dijo el galés de su relación con Cristiano en el Real Madrid?

Entre los rumores de internet se indicaba que Gareth y CR7 realmente se llevaban mal cuando les tocó coincidir en el Real Madrid. Sin embargo, el galés recién terminó con todo esa postura, pues indicó que en lo general no tuvo problemas mayores. Aunque sí dejó claro que no era del todo sencillo destacar en un vestuario así de impactante.

Estas fueron las palabras del ex astro del futbol mundial para el podcast The Overlap: “Todos nos llevábamos muy bien en el vestuario. Nunca hubo problemas… Entrenando, en los partidos, lo único que quería era marcar goles. De hecho, si no le pasabas el balón, lo notabas… Él quiere marcar, pero no solo uno, aspira a tres, cuatro o cinco si puede”.

En ese sentido, se aclaró el tipo de relación que las figuras de ese plantel llevaban. No eran amigos, pero entendían que tenían de compañeros a tipos de alta calidad. Por ello tuvo que encontrar su sitio, dado que no había espacio para no jugar en tu mejor nivel. Incluso indicó que sabía qué gente como el portugués no bajaba tanto a defender, por lo que él tenía que hacer algunos sacrificios extras.

¿Gareth Bale indicó quién era el líder en el vestuario del Real Madrid?

Fiel a su estilo, la leyenda galesa indicó que aunque CR7 se hacía respetar por su manera de encarar su carrera, su futbol y sus récords, quien tenía siempre la última palabra era: Sergio Ramos. “Era un líder en lo suyo, pero el capitán era Ramos… Ramos era el que hablaba, hacía la arenga y se hacía respetar en el vestuario”.