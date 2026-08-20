Max Verstappen renueva con Red Bull; estos son TODOS los detalles de su CONTRATO

Es oficial. Después de varios rumores respecto a su futuro, y en medio del regreso a la Fórmula 1 2026 después del parón de más de un mes, Red Bull ha sacado la casa por la ventana luego de confirmar la renovación de Max Verstappen, uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos.

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Max Verstappen, quien logró cuatro campeonatos consecutivos a través de la escudería austriaca, reveló su emoción por mantenerse en Red Bull a pesar de todos los rumores de su salida. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles de esta nueva renovación.

¿En qué consiste el contrato de Max Verstappen con Red Bull?

Fue durante este jueves; es decir, a unos días para el inicio del Gran Premio de los Países Bajos, que el neerlandés confirmó su permanencia con Red Bull hasta el año 2030, por lo que, de cumplirse este acuerdo, “Versta” se mantendría en este equipo durante más de 15 años recordando que llegó al programa junior en 2014.

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MV ✍️ 2030 👊 pic.twitter.com/W1F7st0kdR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

Posteriormente, Max Verstappen ascendió a la Fórmula 1 en 2016 y, después de un periodo de adaptación, logró convertirse en campeón del mundo durante cuatro ediciones consecutivas, mismas en las que coincidió con el mexicano Sergio, Checo Pérez, como su piloto secundario.

“Tenemos a las mejores personas y estoy deseando seguir trabajando juntos con todos para volver a estar en los más alto. Llegué con la esperanza de poder ganar carreras, y lo que conseguimos después juntos ha sido sencillamente maravilloso a través de momentos increíbles”, mencionó el mismo Max Verstappen.

¿Cuáles son los números de Max en la Fórmula 1?

Además de terminar con la hegemonía de Lewis Hamilton en la temporada 2021 y de conquistar tres títulos posteriores, Max también ayudó a la consecución de dos títulos de constructoras para Red Bull. Además, también registra 71 victorias en Grandes Premios para la escudería austriaca.