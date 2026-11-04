Figura de Chivas declara cómo eligió a los rojiblancos por encima del interés de América

En la época reciente se ha indicado que la parte directiva del Guadalajara ha traído elementos de relevancia, mismos que han regresado a Chivas a la competencia en las instancias importantes. En ese sentido, Efraín Álvarez contó cómo su llegada se dio en medio de intensas negociaciones donde ya tenía todo acordado con América… pero una llamada de último momento le llevó al Rebaño Sagrado.

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¿Por qué Efraín Álvarez eligió a las Chivas y no al América?

El canterano del LA Galaxy siempre estuvo en la conversación mediática al considerársele un elemento con un futuro prometedor. Y tras su arribo a México para defender el escudo de los Xolos, Chivas lo fichó a mitades del 2025. Allí, se indicó que Efra había tirado al América… y así lo confirmó en el pódcast de Cracks y Mortales. Estas fueron sus palabras.

“Estaba casi cerca el América y… mi representante me llamó y me dijo: ‘Ya está todo con América, pero me llamó Amaury o Manzo, no me acuerdo quién, que te quieren sí o sí, pero que ya’. Era un jueves en la noche y estaba en Selección, justo para la Copa Oro… ‘Te quieren sí o sí’ y le dije: ‘Yo quiero Chivas, ciérrame con Chivas. Ni me digas nada de cuánto voy a ganar, nada. Tú cierra’”.

Esta confesión generó bastante eco en el entorno rojiblanco, pues Efraín Álvarez es otro de esos talentos mexicoamericanos que han llegado al Rebaño Sagrado con un sentido grande de pertenencia al club de su infancia. Así lo indicó cuando se le preguntó de dónde viene su gusto por la rojiblanca: “No sé, la verdad siempre tuve el sueño de jugar acá. No sé, la rayada siempre me gustó más y más cuando fueron a jugar estos allá (a Los Ángeles), cuando jugamos contra ellos se llenó el estadio de puros Chivas“.

¿Cuál es el presente de Efraín Álvarez con Chivas?

En general, la afición le tiene en un buen concepto, sin embargo en la presente campaña se habían acumulado algunos comentarios negativos. Muchos indican que no es lo suficientemente determinante en aspectos como goles y asistencias. Sin embargo, en el último duelo ante el Atlante marcó gol y le dio una asistencia a Santiago Sandoval. Estas son sus cifras totales en Chivas.