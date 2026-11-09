Estas son las razones por las que Efraín Juárez NUNCA volvería a Pumas

Pumas atraviesa por una de las crisis más grandes que el club ha tenido en el pasado reciente de la mano de Esteban Solari, quien no ha podido cumplir con las expectativas como entrenador auriazul luego de la inesperada salida del mexicano Efraín Juárez al término de la temporada anterior.

Para dar un poco de contexto, cabe decir que Pumas llegó a una final de Liga BBVA MX por primera vez en más de cinco años de la mano de Efraín Juárez, quien logró hacer una comunión importante entre el equipo y la afición pero que, sin embargo, se fue del club sin despedirse de la fanaticada.

¿Por qué Efraín Juárez no volverá nunca a Pumas?

Hoy en día, Efraín Juárez forma parte de la primera división de Hungría como entrenador del Gyori, equipo que se encuentra disputando los primeros lugares de la tabla general. Sin embargo, en México se le recuerda de triste forma debido al proceso que realizó para abandonar Pumas.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Ante este hecho, el periodista César Luis Merlo afirmó que Efraín Juárez renunció a su cargo como director técnico de Pumas a través de una llamada telefónica y no mediante una reunión con la directiva del Pedregal, un hecho que molestó en exceso a los dueños de pantalón largo.

Aunado a esto, el hecho de que Efraín Juárez no lanzara un comunicado despidiéndose de la afición que lo acompañó cada semana hizo que la directiva lo tachara de una persona “malagradecida”, por lo que su regreso al club, al menos a corto y mediano plazo, luce imposible.

¿En qué posición de la tabla se encuentra Pumas actualmente?

Luego de 16 fechas disputadas, los Pumas de la UNAM se ubican en el undécimo lugar de la clasificación general del Apertura 2026 luego de sumar 21 unidades, producto de cinco victorias, seis empates y cinco derrotas. Su próximo partido es el sábado 21 de noviembre frente a Rayados de Monterrey.