Pumas fue una de las más grandes decepciones de este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues después de haber llegado a la final de la temporada anterior en donde cayeron frente a Cruz Azul, en esta ocasión los universitarios ni siquiera accedieron a la Liguilla en turno.

A pesar de esta situación, todo haría indicar que Esteban Solari se mantendría con Pumas durante el siguiente torneo a fin de reforzar su proyecto. Sin embargo, esto no ocurriría de tal forma con algunos jugadores que, a falta de un anuncio oficial, serían las primeras bajas del club.

¿Qué bajas planea Pumas para la siguiente temporada?

Uno de los elementos que posiblemente cause baja de Pumas de cara al año 2027 es nada más y nada menos que Rubén Duarte, defensor central que también puede actuar como lateral pero que, sin embargo, nunca destacó como se esperaba tras su llegada desde la primera división de España.

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Duarte cometió muchos errores a lo largo de este año, motivo por el cual en Pumas no verían con malos ojos su salida considerando el interés que otros clubes tuvieron en él durante el pasado mercado de fichajes. Sin embargo, Rubén no sería la única salida de los universitarios para el siguiente año.

Y es que, así como él, otro elemento que también podría abandonar El Pedregal es Luciano Herrera, extremo argentino que llegó para este torneo Apertura 2026 y que no pudo consolidarse como titular, motivo por el cual en Pumas se desharía de él considerando que ocupa una plaza de No Formado en México.

¿Qué jugadores serían la base de Pumas para el siguiente torneo?

Así como existen jugadores que podrían abandonar Pumas para el próximo año, también existe una sólida base de elementos que la directiva buscará mantener para el siguiente torneo a fin de crear una plantilla competitiva, destacando nombres como Keylor Navas, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Juninho y Robert Morales.