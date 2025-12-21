Estos dos hermanos compartieron un Mundial y hoy apenas se dirigen la palabra

Hace unos años estos hombres formaban parte de la élite mundial y ambos estaban en los mejores clubes del mundo. Sin embargo, aunque el talento parecía estar del lado de uno, el otro trascendió más en sus clubes por su trabajo diario. Hoy, se reconfirma que no llevan una relación cercana y que nunca lo han hecho. Así es la historia de los hermanos Boateng.

¿Por qué los hermanos Boateng no llevan una buena relación?

Los que crecieron viendo a los futbolistas con ascendencia africana triunfar en distintos clubes, tienen la noción de que estos hermanos compartían la misma pasión, los mismos objetivos e incluso jugando en Mundiales a la vez. Sin embargo, Kevin-Prince recalcó que nunca han tenido una relación realmente cercana.

"Nunca tuvimos una buena relación porque éramos muy opuestos y competíamos mucho. Luego lo vi convertirse en una superestrella y sentí que no se lo merecía. Hicimos historia al ser los primeros hermanos que se enfrentaban en un Mundial y fue el saludo más frío del mundo.

Como yo era el que daba malos pasos, él podía seguirme y evitarlos, así que le abrí el camino. Por eso sentí que no se lo merecía, eso me amargó. También le pedí perdón, por si alguna vez sentí envidia o no reconocí su mérito, pero seguimos sin tener conexión entre nosotros".

Con esto tal vez muchos de los seguidores del futbol de aquellos años hayan despertado de una mentira, pues no hubo oportunidad de saber cuál era el entorno real de la familia Boateng. Sin embargo, es un hecho que hicieron historia en las Copas del Mundo.

¿Cómo se dieron los enfrentamientos de los hermanos Boateng en Mundiales?

Esto ocurrió en procesos seguidos, cuando Ghana y Alemania se cruzaron en los caminos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Ambos estaban defendiendo los escudos más importantes del balompié europeo y el destino los enfrentó en dos justas consecutivas. Allí el saldo resultaría favorable para los alemanes. En el evento africano Ghana caería por la mínima en la tercera fecha de la Fase de Grupos. Mientras que en Sudamérica empataron a dos tantos en su duelo también de Primera Ronda.