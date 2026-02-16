Estrella del Real Madrid lanza guiño a José Mourinho ¿Regresa al club Merengue?

Las recientes declaraciones de Vinícius Júnior en una charla con Ibai Llanos volvieron a colocar a José Mourinho en el centro del debate madridista. Durante la conversación, el delantero del Real Madrid habló con respeto sobre el técnico portugués y destacó la importancia que tuvo su etapa anterior en el club blanco, señalando que dejó una base competitiva clave para los éxitos posteriores.

Vinícius valoró especialmente el carácter y la mentalidad que Mourinho imprimió en el equipo durante su ciclo en el Santiago Bernabéu. Además, dejó entrever que, por afinidad cultural e idioma, una eventual relación profesional podría fluir con naturalidad. Sus palabras fueron interpretadas por parte de la afición como un guiño favorable a un posible regreso del entrenador luso.

Las declaraciones del brasileño coincidieron con un contexto de especulación en torno al banquillo madridista. Diversos medios han señalado que el nombre de Mourinho ha surgido como alternativa en caso de que el club busque un perfil experimentado y con conocimiento profundo de la institución. Su primera etapa al frente del equipo, entre 2010 y 2013, estuvo marcada por una intensa rivalidad en España y por la conquista de títulos que rompieron una racha adversa ante el máximo competidor doméstico.

Sin embargo, el propio Mourinho ha bajado el tono a los rumores. En conferencias de prensa recientes con su actual club, el técnico evitó alimentar versiones sobre su regreso y pidió no convertir la situación en una “novela” mediática. Aunque no cerró puertas de manera tajante, dejó claro que no existe una negociación en curso.

Aun así, la buena relación que mantiene con la dirigencia madridista y el peso de su historial en la institución sostienen la conversación pública. Por ahora, todo se mueve en el terreno de la especulación, pero las palabras de Vinícius han bastado para reactivar un escenario que, para muchos aficionados, nunca dejó de ser una posibilidad latente en el futuro del Real Madrid.

