Ex jugador del Wolverhampton falleció en un accidente; esto se sabe del percance

Ni siquiera las estrellas mundiales están exentas de los accidentes, tal como se vivió hace unas semanas con Digo Jota y su hermano. Ahora, otro ex futbolista de los Wolves de Inglaterra perdió la vida en un percance vial. Los reportes internacionales dictan que se dirigía de vuelta a su hogar tras un encuentro oficial con su actual equipo. La familia y amigos se encuentran en shock y esto es lo que se sabe sobre cómo falleció Ethan McLeod.

¿Cómo falleció el canterano de los Wolves, Ethan McLeod?

El juvenil de 21 años hoy pertenecía al Macclesfield, con quien justamente tuvo un partido frente al Bedford Town el martes 16 de diciembre. Ya terminado el encuentro, parece que Ethan tomó su vehículo y volvió a casa. Sin embargo, el cruel destino hizo que se estrellara con una barra de protección metálica que provocó su posterior muerte en la noche de ese mismo martes.

Esto llega a unas semanas de que otro referente del equipo viviera un trágico accidente. Ante eso, el club donde jugaba actualmente comunicó un mensaje de dolor. “El Macclesfield FC confirma con gran pesar el fallecimiento de Ethan McLeod. Anoche, mientras regresaba de Bedford Town, Ethan sufrió un accidente automovilístico que trágicamente le costó la vida. Esta noticia ha devastado a todo nuestro club. No hay palabras que puedan transmitir la tristeza y pérdida que sentimos ahora”.

¿Quién era Ethan McLeod, futbolista que falleció el martes pasado?

El canterano del Wolverhampton pasó cerca de 10 años en dicha institución y ya había jugado con clubes como Alvechurch, Rushall Olympic y Stourbridge. Llegó al club recién en julio del presente año, como un refuerzo de lujo para una institución de la sexta división del balompié inglés. Se indica que lejos de su talento en el campo, transmitía mucha energía y era sumamente apreciado por sus nuevos compañeros.

El equipo incluso le veía como pieza clave para enfrentar al Crystal Palace en la Tercera Ronda de la FA Cup en el mes de enero del 2026. Pero no solo fue el equipo de la National League North quien ofreció sus condolencias, sino el propio Wolverhampton, quien ya anunció que por respeto a Ethan… guardarán un minuto de silencio el próximo sábado cuando enfrenten al Brentford por la Liga Premier.