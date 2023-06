Eugenio Pizzuto debutó y consiguió su primer título con Tigres

Este domingo 25 de junio de 2023, se disputó el campeón de campeones entre Pachuca y Tigres en el Estadio Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, Los Ángeles, California. El partido tuvo grandes momentos, como el debut de Eugenio Pizzuto con los felinos.

El mediocampista regresó a México luego de su paso por Europa y con apenas su primer partido con Tigres ya pudo conseguir su primer título con el equipo. Pizzuto entró al terreno de juego al minuto 74 del segundo tiempo por el lugar de Juan Pablo Vigón.

Así fue el triunfo de Tigres

El partido inició con ambos equipos bastante tranquilos al ataque pues no querían regalar jugadas de peligro. El conjunto de Tigres marcó el primer gol del partido al minuto 32, la anotación fue tras una gran jugada colectiva que inició desde los pies de André-Pierre Gignac y logró filtrar un balón para Vigón que con un centro retrazado dejó a Gorriaran de cara al arco y pudo mandar el balón al fondo de las redes.

Para el segundo tiempo, las emociones aumentaron, pues al minuto 76, Nicolás Ibañez que llevaba pocos segundos dentro del terreno de juego tras entrar de cambio por Gignac, marcó el segundo gol para Tigres con un gran remate de palomita. El delantero prefirió no festejar su gol tras haber disputado el Apertura 2022 con Pachuca.

Los dirigidos por Almada, no tardaron en responder pues tres minutos después, marcaron su primer gol del encuentro con un remate de cabeza de Israel Luna. A pesar de que se acercaron en el marcador, los dirigidos por Robert Dante Siboldi terminaron cerrando el juego.

¡Dale, daleeeeee campeón! ¡Dale, daleeeeee campeón! 🎶 pic.twitter.com/gjwXx3LkAQ — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) June 26, 2023

De esta forma, Tigres ganó el partido consiguiendo su cuarto trofeo convirtiéndose el máximo ganador del Campeón de Campeones en torneos cortos. Por otra parte, los Tuzos perdieron por cuarta ocasión el título, segunda vez que es ante los felinos.

