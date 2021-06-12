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Fútbol

El mundo del futbol reza por la recuperación de Christian Eriksen

Figuras del balompié alrededor del mundo y una gran cantidad de clubes se vuelcan por la salud de Christian Eriksen, que se desvaneció en pleno partido.

Christian Eriksen
Euro 2020, Dinamarca vs Finlandia|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

El mundo del fútbol se vuelca con el centrocampista danés Christian Eriksen, que se desvaneció durante el choque ante Finlandia, y nombres como Luka Modric, Mesut Özil o instituciones como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Real Madrid y el Barcelona, han reaccionado con mensajes de ánimo para el jugador del Inter.

Özil, ex jugador del Real Madrid y del Arsenal, declaró estar "en shock" y dijo que todo el mundo está con Eriksen en unos momentos difíciles. "Por favor, que estés bien", transmitió en su cuenta oficial de Twitter.

Modric, jugador del Real Madrid, también mandó desde la mecnionada red social, sus ánimos y oraciones en favor de la salud del danés y dos dibujos de las manos rezando deseando la pronta recuperación de Eriksen.

El club de Modric, el Real Madrid, lanzó toda su "fuerza y apoyo" a Eriksen, mientras que el Barcelona también reaccionó en su cuenta oficial con un escueto pero contundente "Mantente fuerte, Eriksen". A los dos clubes españoles se unió la RFEF para mostrar su más "sincero apoyo y cariño" al jugador de la selección danesa de fútbol.

Por su parte, el internacional inglés Raheem Sterling, dijo que sus "pensamientos y oraciones" están dedicados "a Eriksen y a su familia" y desde Croacia Mateo Kovacic indicó que también reza para que el medio danés se recupere lo antes posible.

El Villarreal y el Osasuna también se unieron a la lista de clubes que reaccionan y piden la pronta recuperación de Eriksen. Como Modric, en su cuenta personal de Twitter pusieron un dibujo de dos manos entrelazadas rezando junto al nombre del jugador danés. El Valencia, escribió "mucha fuerza Eriksen".

La UEFA da palabras de esperanza

De momento, la UEFA informa de que Eriksen se encuentra "estabilizado" y ha sido trasladado a un hospital. El medio danés se desvaneció al borde del descanso del choque ante Finlandia y el encuentro, de momento, ha sido suspendido.

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