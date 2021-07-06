Italia vence a España y es finalista de la Eurocopa | FOTOS

Tras empatar 1-1 en tiempo regular y tiempo extra, Italia derrotó 4-2 en penales a España, para avanzar a la final de la Eurocopa 2020, donde esperan rival. El equipo dirigido por Roberto Mancini llega a 33 partidos consecutivos sin perder y lleg fortalecido a la gran final.

Federico Chiesa marcó para los italianos al minuto 60, sin embargo, Álvaro Morata empató el partido al minuto 80. Después de 30 minutos de tiempo extra, todo se definió en penales. Dani Olmo y Álvaro Morata fallaron para “La Roja”, mientras que Italia falló un tanto, pero anotó tres y Jorginho definió el último para la “azzurri”.

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