VIDEO: Exjugador del PUEBLA clasifica a su equipo a Cuartos de Final de la Champions League con GOLAZO

Este martes 17 de marzo del 2026, un exjugador del Puebla se convirtió en el héroe de su equipo al marcar el gol que le daba la clasificación a su club a los Cuartos de Final de la Champions Leagues 2026.

Se trata del extremo izquierdo uruguayo Maximiliano Javier Araújo Vilches, futbolista que llegó al futbol mexicano debido al Puebla, posteriormente dio un paso al Toluca en dónde sobresalió por si potencial y dio su salto al futbol europeo para llegar con el Sporting Clube de Portugal y ser hoy, clave para avanzar a la siguiente fase.

Sporting Clube logró hacer la remontada ante el Bodo, luego de perder en el juego de ida 3-0. Para la vuelta, empataron el marcador global 3-3, por lo que hubo tiempo extra y el gol del Maxi Araújo llegó al minuto 92 del primer tiempo extra, anotación clave para asegurar el pase y aprovechar el momento animico del equipo.

VIDEO: Así fue el gol de Maxi Araújo

Su gol llega luego de que le dejan el balón dentro del área, sin pensarlo se acomoda para sacar un potente disparo con su pierna izquierda, pasa por en. medio de cuatro defensores, el portero la toca pero no la logra detener para evitar el gol que les daba la ventaja.

GOL DE MAXI ARAUJO El ex de Puebla y Toluca anota por Champions League con Sporting Lisboa para estar eliminando al Bodo. DE LIGA MX PARA EL MUNDO. 🇲🇽⚽🌎pic.twitter.com/nrjYVzpIQO — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 17, 2026

El jugador ayuda a su equipo que terminó con el encuentro 5-3 en el marcador global. Ahora con su boleto asegurado, el Sporting Clube de Portugal espera que se defina su rival entre el ganador del Arsenal vs Leverkusen.