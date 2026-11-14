Expertos en ejercicio coinciden: “No importan cuánto pesas, sino cómo te ves”

El ejercicio se ha convertido en un estímulo interesante para miles de personas al interior de la República Mexicana, las cuales han comenzado a hacer actividad física en este cierre del año con el objetivo principal de enfrentar el 2027 de la mejor forma posible en el aspecto físico.

En ese sentido, existe una especie de conflicto entre las personas que comienzan con su vida fitness y cuyo objetivo principal es bajar la mayor cantidad de peso posible, pues entienden que con esta situación podrán verse mejor y tener un cuerpo mucho más saludable. Ahora bien, ¿cuál es el problema detrás de esto?

¿Hacer ejercicio y bajar mucho de peso es bueno para el cuerpo?

Distintos expertos en salud y ejercicio, como el entrenador Feliciano López, establece que el cuerpo se puede transformar sin la necesidad de tener rigurosas dietas extremas o, bien, pasar demasiado tiempo en el gimnasio con el objetivo de bajar muchos kilos sin tonificar los músculos.

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Tus músculos pueden seguir creciendo después de los 40, 60 e incluso 80 años. Pero necesitan el estímulo adecuado.



Entrena fuerza y aumenta progresivamente la dificultad. Consume suficiente proteína todos los días.… pic.twitter.com/xOD7dfqi2w — Dr. Rodrigo Arteaga (@DocArteaga) November 10, 2026

Básicamente, lo que López intenta explicar es que un cuerpo no será mejor si baja mucho de peso, pues para que los músculos se vean solventes se deben tonificar a través de ejercicio y una buena alimentación, por lo que pide dejar en segundo término el “cuánto pesas” por detrás del “cómo luces”.

¿Qué tan importante es un cuerpo tonificado a base del ejercicio?

Lo principal en este tipo de casos es priorizar las rutinas de ejercicio que vas a realizar, por lo que es fundamental contar con el apoyo de un experto en la materia. Ante ello, también resulta vital el autocuidado, y más cuando la persona está en una edad superior a los 40 años.

Finalmente, ten en cuenta la importancia de una buena alimentación en este proceso de gastar más calorías de las que consumes para tener un déficit calórico adecuado, hecho que permitirá que el proceso de bajar de peso a través de esta combinación sea aún más eficaz.