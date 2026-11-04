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Expertos coinciden: “El gran error de las personas que hacen ejercicio es realizar el mismo movimiento todo el tiempo”

Hacer ejercicio se ha vuelto un hábito común en muchas personas; sin embargo, existe un momento en que el entrenamiento puede ser poco efectivo.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Una persona que comienza con su vida fitness tiene el deseo máximo no solo de bajar de peso, sino también de ganar músculo y tener un cuerpo de alarido, lo cual hace que el ejercicio que realice de forma diaria se vuelva uno de los hábitos más importantes para él en este proceso.

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Ante tal situación, se ha vuelto una costumbre que las personas tengan ciertos fallos en sus deseos de bajar de peso mientras tonifican sus músculos y, de hecho, distintos expertos coinciden en que uno de los más comunes tiene que ver con el ejercicio y los movimientos que hacen día a día.

¿Por qué hacer el mismo ejercicio todo el tiempo evita generar músculo en el cuerpo?

El error más habitual entre las personas que comienzan a hacer ejercicio diario tiene que ver directamente con lo establecido con Brad Schoenfeld, experto en el mundo fitness quien reveló que realizar este proceso impide que las personas puedan maximizar la masa muscular de su cuerpo.

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“Uno de los grandes errores que cometen las personas que quieren maximizar su masa muscular es que hacen los mismos movimientos una y otra vez. Hay que recordar que los músculos tienen diferentes cabezas, pero no maximizan la estimulación de todas sus fibras”, explicó el doctor en Ciencias del Deporte en el podcast Muscle For Life.

¿Debemos cambiar de ejercicio cada semana para marcar el músculo?

El experto en salud física también advierte que un gran error es modificar el ejercicio a tan temprano momento; es decir, cada semana. En ese sentido, lo recomendable es que una rutina tenga una duración de tres a cuatro semanas si lo que quieres es ver resultados en tu cuerpo.

“No digo que hagas ejercicios diferentes cada día, pero sí que haya una buena variedad de movimientos que trabajen los músculos a través de planos de movimiento, ángulos e inclinaciones diferentes”, sostiene Brad en relación a quienes desean bajar de peso mientras buscan una mejor tonificación de su cuerpo.

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