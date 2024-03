André Jardine explica ‘provocación’ a la banca de Chivas

El partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, entre el América y las Chivas, se tornó polémico por la contundente victoria azulcrema y, a su vez, debido a los actos de racismo de la afición del Guadalajara contra Julián Quiñones.

La supuesta burla de Jardine a la banca de Chivas

En redes sociales, algunos aficionados al Rebaño Sagrado han justificado la ‘calentura’ en una supuesta burla del director técnico de las águilas, André Jardine, durante el festejo por el segundo gol emplumado, algo que el brasileño ha salido a desmentir tras la victoria frente a los Tigres.

“Aclaro que no venía un tipo de provocación a la banca de Chivas en el segundo gol, porque los jugadores corren hacia esa dirección y yo siempre conmemoro con quienes hacen el gol o ponen la asistencia. El festejo fue con ellos, jamás haría algo para incitar cualquier cosa. No había motivo para que yo reaccionara de esa forma, pero la toma de imágenes no favorece, parece que hago algo, pero aseguro que no es así, no es mi forma de conducir las cosas. Respeto mucho a Chivas y su cuerpo técnico”, explicó.

La discriminación a Julián Quiñones

El entrenador del cuadro de Coapa, no obstante, reiteró la postura de la entidad ante la discriminación que sufrió su delantero, Julián Quiñones.

“El preconcepto de forma general es algo que debemos combatir y el racismo es algo de eso. Hay que concientizar que somos todos iguales, estamos para convivir en grupo. Es importante no dejar pasar estas cosas en blanco”, reflexionó.

El timonel sudamericano reveló que el 3-0 parcial en el Clásico Nacional no ha saciado su ambición y adelantó su expectativa para el compromiso de vuelta.

“Es importante esta decisión (de rotar, para llegar bien) con Chivas, era un objetivo que tenemos, llegar muy fuertes para este duelo, porque es un rival duro, El marcador pasa por la contundencia. Hay que jugar bien 90 minutos, respetar al máximo al rival, dedicarse al partido. Llamamos a nuestra gente, porque el factor local es importante, llenar el Azteca, hacer un ambiente favorable a nosotros. Queremos colocar a América entre los ocho y luego pensar en el paso a paso. Tenemos que estar fuertes, tenemos un paso importante, pero aún no está confirmado”, concluyó.