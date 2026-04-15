Exportero del América se rompe la rodilla en pleno partido y sale llorando del campo

Este martes 14 de abril del 2026, un exportero del América sufrió una sensible lesión que lo terminó sacando del partido a los primeros 12 minutos del juego entre lagrimas.

La lesión fue en el partido de Boca Juniors vs Barcelona SC, el arquero Agustín Marchesín sufrió una lesión en su rodilla al minuto 10 del primer tiempo y tuvo que salir de cambio al decirle a los médicos del club que se había roto la rodilla.

VIDEO: Así fue el momento en que se lesionó Agustín Marchesín

Agustín Marchesín, haciendo un recorrido de su porteria en una juagda de rutina, termina sientiendo una sensible lesión en su pierna derecha.

#Libertadores ⏱ 11’ PT 🔃 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗢 𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗖𝗔: ➡ 12 - Leandro Brey

⬅ 1 - Agustín Marchesin#Boca 0 - Barcelona SC 0#DaleBoca 🔵🟡🔵 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 15, 2026

El futbolista estaba corriendo de su poste izquierdo al derecho para cerrar su ángulo y al momento de posicionarse se aprecia que su rodilla tuvo un movimiento extraño que de inmediato sintió el guardameta para pedir las asistencias médicas y el cambio.

Así fue la lesión de Agustín Marchesín en #BocaJrs. pic.twitter.com/NH2Qm5mRou — Damián Alava 🇪🇨📱⚽🎙️ (@DamianAlavaT) April 15, 2026

En su lugar, al minuto 12 tuvo que entrar el guardameta Leandro Brey para poder mantener el arco protegido y poder ganar el encuentro por un marcador de 3-0.

Por el momento, el conjunto de Boca no ha dado a conocer en sus redes sociales la gravedad de la lesión del jugador por lo que el equipo se podría esperar hasta que le realicen los estudios correspondientes que puedan dar a detalle la gravedad de la lesión, el tiempo que estaría fuera del encuentro y la rehabilitación que tendrá que tener para regresar lo más pronto a las canchas.

