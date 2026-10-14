Fabrizio Romano aclara la situación de Gilberto Mora en medio de falsos rumores

Este 14 de octubre, Gilberto Mora cumple 18 años, la mayoría de edad, que le abre la puerta a negociar con cualquier club del mundo. En las últimas semanas se ha dado a conocer que el mediocampista es pretendido por algunos clubes de Europa, información que en su momento dio a conocer Fabrizio Romano, quien salió a aclarar una situación en medio de falsos rumores.

En las últimas horas, el Siglo de Durango publicó una nota en la que el italiano descarta cualquier interés de clubes europeos por Mora, quien está lesionado y su entrenador dio a conocer más detalles. En el texto, el periodista aclaró que no tenía conocimiento de acercamientos directos de clubes importantes con su representante. Además, descartó que existieran gestiones avanzadas para concretar su salida inmediata de Tijuana.

Romano mencionó que la información publicada por un medio mexicano es falsa.

|Fabrizio Romano

La réplica de Fabrizio Romano

En su cuenta de Twitter, Romano informó que esta información es falsa, ya que él en todo momento ha sostenido que detrás del seleccionado mexicano hay varios clubes europeos que lo siguen de cerca. Incluso solicitó borrar de inmediato la nota.

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"Nunca he dicho esto. Siempre he dicho que hay top clubs por detrás de él [Gilberto]. Tenéis que borrar esta mentira", escribió en su cuenta oficial de X.

https://x.com/FabrizioRomano/status/2110274661233598667?s=20

Mora y su vínculo con equipos de Europa

En las recientes semanas, salió información acerca de que el Liverpool sería uno de los clubes interesados en fichar a Gil. Incluso, se habló de que el equipo inglés pagaría hasta 50 millones de dólares por él, lo que lo convertiría en el fichaje más caro del futbol mexicano.

Sin embargo, hasta el día de hoy no hay nada oficial, sobre todo porque el chico maravilla es menor de edad, hasta este miércoles 14 de octubre, día en el que cumple la mayoría de edad. Lo anterior, ya que las reglas de la FIFA restringen, como norma general, los traspasos internacionales de menores de edad y contemplan excepciones específicas sujetas a requisitos.