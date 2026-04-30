ÚLTIMA HORA: Fabrizio Romano revela al futbolista que convocará Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se retirará del futbol acabando el torneo

Este jueves 30 de abril del 2026, Fabrizio Romano sacó una exclusiva en sus redes sociales en la que reveló que un futbolista de México será convocado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y al finalizar el torneo, se retira del futbol.

El futbolista del que habla Romano es el portero Guillermo 'Memo' Ochoa. El guardameta sería uno de los convocados en la lista de Aguirre, sería su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y al terminar el torneo, a sus casi 41 años de edad le pondría fin a su carrera.

"Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla. Ochoa se retirará del fútbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional".

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad. Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Por el momento, ni la Selección Mexicana ni Javier Aguirre han dado a conocer alguna postura por lo que no estaría 100% confirmado que vaya a ser convocado Guillermo Ochoa.

¿Guillermo Ochoa sería el portero titular?

En caso de que 'Memo' sea convocado por México, empezaría el debate de si el debe de ser el porter titular por la experiencia y las buenas participaciones que ha tenido.

Por los minutos que Aguirre le ha dado a sus guardametas todo señala que el elegido sería Tala Rangel, pues con la lesión de Malagón, se terminó adueñando de la porteria de la Selección Mexicana.

Los números de Guillermo Ochoa en la Copa Mundial de la FIFA TM

Ochoa disputará su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El guardameta estuvo en 2006 y 2010 desde la banca sin poder tener minutos pero en 2014, 2018 y 2022 se terminó adueñando de los tres postes. Acumala 11 juegos disputados con 12 goles anotados y cuatro juegos sin recibir gol en un total de 990 minutos en el terreno de juego.