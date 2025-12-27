¡CONMOCIÓN! Fallece exfutbolista del futbol mexicano en Navidad a los 28 años de edad

El futbol mexicano se encuentra de luto pues el pasado jueves 25 de diciembre del 2025, se confirmó el sensible fallecimiento de Óscar Montiel, exjugador de Lobos BUAP, a los 28 años de edad.

La noticia fue confirmada por perseonas cercanas a su enterno, lo que generó consternación en el ámbito deportivo y una preocupaicón por lo joven que estaba.

Por el momento, diferentes medios han aseguroa que el deceso habría ocurrido por causas naturales, sin que se hayan encontrado indicios de violencia.

¿Quién fue Óscar Montiel?

Óscar Montiel fue un futbolista mexicano que formó parte de Lobos BUAP de 2013 a 2018, tuvo minutos en Tercera División, Segunda División y Liga Premier.

🕯️⚽|| Se informa el fallecimiento de Óscar Montiel, exintegrante de Lobos BUAP, a los 28 años de edad. Sus familiares convocan a la misa de cuerpo presente este martes a las 5:00 p.m. en Bosques de Sanctorum, Privada Santa Sara número 13, departamento 101. pic.twitter.com/LG7woW8Wbe — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) December 23, 2025

En su carrera, no logró debutar en Primera División, pues su carrera lo llevo por otro camino. Montiel pasó por las divisiones inferiores del Puebla, donde militó en la categoría Sub-15.

La noticia de su fallecimiento se volvió viral en las redes sociales y diferentes personas reaccionaron de diferente forma al ser una muerte a tan pronta edad.

Por el momento, ni el Puebla ni Lobos han compartido algo en sus redes sociales, pero diferentes excompañeros del jugador han compartido su sentir en las redes sociales.