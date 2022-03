Fallen y Yeti vieron algo en mí: Straight

Straight se convierte en MVP en la victoria de Team AZE, tras su pase a la gran final en su primera temporada en primera división

El pasado domingo 17 de marzo, la organización de esports recién ascendida a la LLA 2022, Team AZE se convirtió en el primer finalista de la Temporada de Apertura del máximo circuito de League of Legends ante Estral Esports 3-1, siendo Straight el mejor jugador del partido, gracias a su buenas actuaciones en los últimos juegos.

El bot laner y ahora soporte del equipo del “Naipe” mexicano fungió como suplente en la mayor parte de la temporada pasada en la plantilla de Rainbow7, el jugador terminó por ser despedido del equipo del Arcoíris y nos cuenta que esos momentos fueron muy complicados para él.

“(llegar a) AZE se dio por casualidades de la vida, mi máma me decía que las cosas malas siempre pueden traer algo bueno. Cuando me sacaron del R7 no pensé que este podría ser el resultado…”, comentó el jugador en entrevista para Azteca Esports.

Straight junto a la plantilla principal de Team AZE lograron llegar a la gran final de la LLA, en su primera campaña en primera división y eso ya es un gran logro para el soporte, tras dificultades en su carrera.

La segunda oportunidad de Straight en LLA

“Yo ya estaba viendo cuando regresar a casa, o si podía jugar en LVP (Segunda división), no había muchos equipos que me pudieran contratar, pero Fallen y Yeti vieron algo en mi que la verdad yo no la veía”. Explicó el ecuatoriano de 22 años de edad.

Ahora AZE espera a su rival, que saldrá de los próximos encuentros de playoffs de la LLA. Team Isurus vs Rainbow7, y Estral Esports.