FC Juárez vs Atlético San Luis EN VIVO y GRATIS, Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Tremenda semana media! Disfruta completamente en vivo el partido entre FC Juárez vs Atlético San Luis correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, en lo que será un cierre trepidante de torneo

Ve EN VIVO Y GRATIS este partido en Azteca 7 por televisión abierta y en el sitio web de aztecadeportes.com, además de la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México este sábado 26 de abril.

El Olímpico Benito Juárez, será el escenario de un duelo de altos vuelos en el que Joao Pedro podría consagrarse como el campeón de goleo del Clausura 2026.