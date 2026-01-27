FC Juárez vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS: Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Regresa el futbol gourmet! Este 30 de enero comienza el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre FC Juárez y el Cruz Azul dentro del ya tradicional e imperdible Viernes Botanero.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

La cita es este viernes 30 de enero en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio Olímpico Benito Juárez desde la frontera.