Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas EN VIVO, Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

No te pierdas el doble Viernes Botanero este 19 de septiembre en donde podrás disfrutar los partidos de Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas en TV Azteca Deportes

Liga MX
¡Comienza la fiesta! No te pierdas el inicio de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Necaxa vs Puebla en el Estadio Victoria y al terminar el partido entre Mazatlán vs Atlas desde El Encanto, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y Azteca 7.

